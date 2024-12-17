Hadise 'Hiç sevmiyorum' demişti! Emrah Karaduman o şarkıcının kim olduğunu açıkladı!

İbrahim Selim'in programında dikkat çeken açıklamalar yapan Hadise, Sinan Akçıl'la nasıl ayrıldığını anlatmıştı ve ünlü şarkıcının sözleri gündem olmuştu.

O ŞARKICI İÇİN 'HİÇ SEVMİYORUM' DEMİŞTİ!

Yine İbrahim Selim'in programında İbrahim Selim'in "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna, "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcı hiç sevmiyorum" cevabını vermişti.

Sosyal medyada o açıklama gündem olunca Emrah Karaduman, Hadise'nin sevmediği şarkıcının kim olduğunu açıkladı. 2016 yılında Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'a ait "Cevapsız Çınlama"nın ilk önce Hadise'ye gittiğini açıkladı. Daha sonra kendisinin iş birliği yapmak istemediğini ve bu yüzden de Aleyna'da karar kılındığını söyledi. "Birbirlerini tanısalar severler de işte" dedi.