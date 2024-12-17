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Özel anını ifşa etmişti! Sinan Akçıl'dan şaşırtan Hadise hamlesi geldi! Yıllar önceki video paylaştı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
17.12.2024 19:21
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İbrahim Selim'in programına konuk olan Hadise, yıllar önce aşk yaşadığı Sinan Akçıl'dan nasıl ayrıldığını anlatmıştı. Akçıl'dan ünlü şarkıcıya yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabında yıllar önceki bir videoyu paylaşan Akçıl'ın bu hareketi gündem oldu.

Özel anını ifşa etmişti! Sinan Akçıl'dan şaşırtan Hadise hamlesi geldi! Yıllar önceki video paylaştı...

Son zamanlarda Esas Oğlan dizisindeki cesur sahneleri ve oyunculuk performansıyla konuşululan Hadise, İbrahim Selim'in programında eski aşkı Sinan Akçıl'la ilgili sözleri gündem olmuştu.

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"Bir kavga yaşandı. Ben evden çıktım otele gittim. Peşimden geldi. O zamanlar laptoplar yeni çıkmıştı. Ben de telefonumu şarj ediyordum. Onun da şarjı bitiyordu 'Alır mısın telefonumu şarj eder misin?' dedi. Ben de bağladım o arada lavaboya gitti. 'Birden bilgisayar her şeyi senkron etmek ister misin?' dedi ben de 'Evet' dedim. Kendisini çekmiş aynada çok fazla fotoğraf vardı. Aşırı fazla ayna pozları vardı. Hiç yakışmıyor... Ondan sonra bir video izledim. Bir performans videosu. O videoyu izlemez olaydım ondan sonra ayrıldım." sözleriyle Akçıl'dan nasıl ayrıldığını anlatmıştı.

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Nasıl ayrıldığını anlattı jet yanıt geldi! 'Bir video izledim ve...' Nasıl ayrıldığını anlattı jet yanıt geldi! 'Bir video izledim ve...'

YILLAR ÖNCEKİ VİDEOYU PAYLAŞTI!

Hadise'nin bu açıklamasının ardından Akçıl, "Ben bu hikayeyi böyle hatırlamıyorum" demişti. Şimdi ise ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Hadise'nin yıllar önce katıldığı Altın Kelebek ödül törenindeki teşekkür konuşmasını yayınlayan Akçıl, "Ne kadar naif... Eskiden aşk, sevgi ve saygı çok daha güzel anlatılıyordu sanki. Her kimde hakkım varsa hepsine ve herkese helal olsun." notunu yazdı.

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Paylaştığı videoda Hadise, "Bu sene bir şarkıyla Avrupa'da Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıdık. Sevgili Sinan Akçıl'a teşekkür etmek istiyorum, senin sayende Düm Tek Tek doğdu. Beni bir sanatçı ve söz yazarı olarak etkilediğin için çok teşekkür ediyorum sana." diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Sinan Akçıl
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