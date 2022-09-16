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Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatı mal bölüşümü için buluştu! "75 bin dolarlık bilezik, 10 tane beşi bir yerde ve..."

16.09.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma kararı alması sonrasında tarafların avukatları düğün takılarını bölüşmek için bir araya geldi. Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız yapılan düğünde Hadise'ye takılan takılan listesi ortaya çıktı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatı mal bölüşümü için buluştu! "75 bin dolarlık bilezik, 10 tane beşi bir yerde ve..."

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları boşanma davası için bir araya geldi. Gözlerden uzak gerçekleşen düğünde takılan takıları isteyen Mehmet Dinçerler Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzüğü de unutmadı.

Aile arasında gerçekleşen törende, 2. Sayfa'nın haberine göre; Hadise'ye dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane 5'i 1 yerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bilezikler takıldı.

Ekran Alıntısı

HADİSE'NİN ZARARI ORTAYA ÇIKTI

Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'in iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal etti. Hadise'nin 4 aylık zararının 6 milyon TL olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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