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Hadise: Nasılsam öyle gözükmek istiyorum

16.03.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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Hadise: Nasılsam öyle gözükmek istiyorum

Geçtiğimiz haftalarda makyajsız fotoğrafını paylaşarak, yeni bir akım başlattığını duyuran şarkıcı Hadise, kendisini takip eden genç hayranlarına rol model olmak istediğini ve bu yüzden de gerçekçi olmaya önem verdiğini ifade etti. "Ben nasılsam, öyle gözükmek istiyorum" diyen Hadise, "Mesela çok photoshop seven bir insan değilimdir. Ben 35 yaşında bir kadınım ve her şeyimle kendimi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu aşkı Kaan Yıldırım ile ilişkisine yeniden şans verdiğini duyuran şarkıcı Hadise, doğallıyla genç kızlara örnek olmak istediğini açıkladı. Hadise, gerçekçi olmaya önem verdiğini ifade etti.

YouTube kanalında 'Olsun' şarkısı için röportaj veren Hadise, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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"GERÇEKÇİ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

"Ben nasılsam, her anlamda öyle gözükmek istiyorum" diyen ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Mesela çok photoshop seven bir insan değilimdir. Ben 35 yaşında bir kadınım ve her şeyimle kendimi seviyorum. Kırışıklıklar da olacaktır, yorgunluklar da gözükecektir yüzümüzde...

Tabii ki gerektiği anlarda herkes minimal bir photoshop yapıyordur ama ben tercih etmiyorum. Çünkü kendimi olduğum gibi çok seviyorum ve böyle olmak istiyorum. Gerçekçi olmak şu dönemde çok önemli.
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"ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

Yani; nasılsan, öyle gözükmek... Bence önemli ama bir kadın ya da erkek olarak tabii ki bir şeylerden memnun olmayabilirsin. Tırnakların kısadır protez taktırırsın, kaşların incedir kaşlarına vitamin enjeksiyonları yaptırırsın ya da yüzüne minik minik dokunuşlar yaptırırsın. Ben hiçbirine karşı değilim, bunların hepsi olur ama gerçekçi olmak lazım ve öyle kalmak lazım.

Çünkü beni takip eden çok genç kız var. Onlara her anlamda güzel bir örnek olmak istiyorum. Bu önemli bence. Tabii ki benim de bir insan olarak hatalarım olmuştur ya da olacaktır ama elimden geldiğince onlara örnek olmak istiyorum. Duruşumla ve hayata olan bakışımla...

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Hadise Instagram
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