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Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı olay olan ünlü isim Survivor'da mücadele eden Yiğit Poyraz ile de aşk yaşıyor. Yasmin Erbil şimdide yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Son hali çok beğenildi.

Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi
Öznur Yaslı İkier

Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Her adımı olay olan ünlü isim Survivor'da mücadele eden Yiğit Poyraz ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor.

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan Yasmin Erbil, sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti.

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Saçlarını sayıya boyattığı anları takipçileriyle paylaşan Erbil, son halini sevenlerinin beğenisine sundu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin son hali takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'çok güzel olmuş', 'harika görünüyor', 'sonunda', 'her türlü güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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