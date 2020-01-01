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  4. Hadise'nin ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Hadise'nin ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

2 hafta önce sevgilisi Kemal Ayvaz ile ani bir kararla nikah masasına oturan Hanife Gürdal, 2019 yılını uğurladığı paylaşımlarında hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. Nikahına ailesinin katılmadığı iddia edilen Gürdal, nikahında çekilen tüm aile pozlarını paylaşarak iddialara son noktayı koydu.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesinin intihar girişiminden sonra arasının açıldığı ablası Hülya Açıkgöz, yılın son gününde sosyal medya hesabından şarkıcının yakın çevresindeki isimlere öfke kustu.

HAKARET VE KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Hülya Açıkgöz, Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk için: "2019 Şentürk'ün dost olmadığını, Toplar'ın ihanetçi olduğunu öğrendim" dedi. Kardeşinin çevresindeki isimlere sitem eden Açıkgöz, Hadise'nin arkadaşı Sevda Durukan için de "Durukan'ın yılan olduğunu öğrendim. Pis yav.ak" paylaşımını yaptı.

İSİM VEREREK ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Açıkgöz, küfür ve hakaretlerin olduğu paylaşımda tam olarak şu sözlere yer verdi: "2019 Şentürk'ün dost olmadığını, Doğa'nın pis yav.ak olduğunu, Toplar'ın ihanetçi olduğunu, bazı şahısların yıldızlarla günleri için sahte oldukları öğrendiğim sene oldu. Onun dışında sağlığıma şükürler olsun. Sevdiklerime şükürler olsun. Bu hayatta huzurum ve mutluluğum için şükürler olsun. Beni seven sayan için şükürler olsun."

"SİZİ SAYMAYANI SAYMAYIN"

"2020 senesi için de hayırlısını diliyorum. Tepeden bakanlar bir kat aşağa insinler. Ezilenler de ayağa kalksınlar. Kim olursa olsun karşınızda kendinizi ezdirmeyin. Sizi sevmeyeni sevmeyin, siz saymayanı saymanın. Sonrası zaten basit sevgiyle kalın."

TÜM PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Paylaşımları kısa sürede tepki çeken Hülya Açıkgöz, Instagram hesabından yaptığı tüm açıklamaları sildi. Açıkgöz'ün bu paylaşımlarına hedef aldığı isimlerin ve kardeşi Hadise'nin ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

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Hadise'nin ablası hülya açıkgöz Hadise

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