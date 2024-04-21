Hadise'nin cesur dans performansı sosyal medyayı salladı! "Yine Hadise çıkarmış"

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise'nin son dönemde sahne tarzları çok konuşuluyor.

Her konseri ve her performansı olay şarkıcı, sosyal medya pozları kadar sahnedeki hareketleriyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

"GÜZEL DANS EDİYOR"

Şarkıcı son olarak Instagram hesabından paylaştığı son pozuyla gündeme geldi. Instagram hesabından paylaştığı cesur sahne tarzıyla yaptığı dans sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada şarkıcıya yorum yağdı. "Hadise'm yine Hadise çıkarmış", "Gayet güzel dans ediyor", "Sahne kıyafeti fazla cesur" gibi yorumlar yapıldı.







