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Hadise’nin dövmeleri dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Harbiye konserine hazırlanan Hadise, önceki gün kıyafet provası için menajerinin Etiler’deki ofisine gitti. Menajerinin ofisinden çıkarken görüntülenen Hadise’nin dövmeleri dikkat çekti...

Hadise’nin dövmeleri dikkat çekti

Hadise geçtiğimiz gün menajeri Haluk Şentürk’ün Etiler’deki ofisindeydi. Ofis çıkısında makyajsız görüntülenmek istemediği için bir saat içeride oyalanan Hadise “Instagram sayfanızda paylaştığınız dans videosu çok tartışıldı ve eleştirildi. Ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine şaşırdı. İfadesi bir anda değişen pop yıldızı konuşmak istemedi.

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Hadise açıklama yapmadan gitmeye çalışırken dövmeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Hadise, sol kolunun içine play tuşu ve ‘Music’ dövmesi yaptırdı. Şarkıcının dirseğinde, anlamını açıklamadığı, Roma rakamlarıyla yazılmış 27 Aralık 2008 dövmesi var.

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Latince olarak ensesinde ‘Kendi kanatlarıyla uçan kız’, sırtında ‘Bana yön verilmez, ben veririm’, belinde ise Tibet dilinde ‘Zor durumdakilerle gönül birliği yapan iyi kalpli insan’ yazıyor.


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