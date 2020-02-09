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Hadise'nin eski dekolteli pozu yeniden gündemde! Olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 13:52 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hadise, hakkında yapılan 'silikon taktırdı' haberlerine sessiz kalmayı tercih ederken, O Ses Türkiye'nin çekimlerinde giydiği derin dekolteli kıyafetiyle iddiaları doğrulamış oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise şarkıcının eski görüntüsünü paylaşarak aradaki farka dikkat çekti.

Hadise'nin eski dekolteli pozu yeniden gündemde! Olay oldu

Son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf ile gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, son olarak O Ses Türkiye’nin çekimlerinde tercih ettiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle gündeme geldi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının eski fotoğraflarını paylaşarak Hadise’nin silikon haberlerine göndermede bulundu.

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2019 yılının son günlerinde hakkında çıkan kalça kaldırtma ve göğüslerine silikon taktırma haberlerine sessiz kalan ünlü şarkıcı Hadise, son zamanlarda tercih ettiği kıyafetlerle silikon taktırma iddialarını doğrulamış oldu.

Hadise'den cesur elbise! Yorum yağdıHadise'den cesur elbise! Yorum yağdı

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise Hadise’nin yıllar önce O Ses Türkiye çekimlerinde çekilen fotoğraflarını paylaşarak göğüs dekoltesine dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise, hadise dekolte,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hadisenin memeleri gündem olmamalı bu topraklarda
göğüs dekoltesi ele verdiyse bacak dekoltesi neye verir? içler dışlar çarpımı...
kendini pazarlamayı bırak ülkene git asıl işini orda yap
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