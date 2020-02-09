Hadise'nin eski dekolteli pozu yeniden gündemde! Olay oldu

Son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf ile gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, son olarak O Ses Türkiye’nin çekimlerinde tercih ettiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle gündeme geldi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının eski fotoğraflarını paylaşarak Hadise’nin silikon haberlerine göndermede bulundu.

2019 yılının son günlerinde hakkında çıkan kalça kaldırtma ve göğüslerine silikon taktırma haberlerine sessiz kalan ünlü şarkıcı Hadise, son zamanlarda tercih ettiği kıyafetlerle silikon taktırma iddialarını doğrulamış oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise Hadise’nin yıllar önce O Ses Türkiye çekimlerinde çekilen fotoğraflarını paylaşarak göğüs dekoltesine dikkat çekti.