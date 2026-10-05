Altı Üstü İstanbul yok mu? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman?

atv’nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul 2 haftadır ekrana gelmiyor. Dizinin yayın akışında yeni bölüm olarak yer almaması seyirciyi merak ettirdi. Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman sorusu da yanıt buldu.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEDEN YOK?

5 Ekim Pazartesi akşamı ATV yayın akışında değişikliğe gidildi. A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü olmayacak.

Yayın akışında dizinin maç öncesi Özel bölüm olarak yayınlanacağı duyuruldu.



ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek.