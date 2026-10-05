4 Ekim reyting sonuçları açıklandı! İşte günün en çok izlenen yapımları

4 Ekim 2026 Pazar günü televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları belli oldu. Prime time’da yaşanan reyting yarışında Daha 17 dikkat çeken performansıyla zirveye yerleşti. İşte 4 Ekim 2026 AB grubu reyting sonuçları ve günün en çok izlenen programları…

Yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan ve iyi giden reytingleriyle sezonda devam eden Daha 17 zirveyi bırakmıyor.

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Onu Ömür Usta ve Teşkilat takip etti. Yeni dizi Ömür Usta sıralamada dikkat çekerken Teşkilat'ın sezona geride devam etmesi de gözden kaçmadı.



İşte TİAK verilerine göre 4 Ekim reyting sonuçları: