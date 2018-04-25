MAGAZİN

Hadise'nin iki yıldır işlettiği La Plaj kepçelerle yıkıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2018 06:11 | Son Güncelleme

Hadise, iki yıl önce Bodrum’da açtığı La Plaj’ın mal sahibiyle davalık olmuştu. Dava bitmeden, şarkıcının ruhsatsız olduğu iddia edilen plajı, önceki gün kepçelerle yıkıldı.

Hadise'nin iki yıldır işlettiği La Plaj kepçelerle yıkıldı

Geçtiğimiz aylarda; Hadise'nin, iki yıl işletmeciliğini yaptığı Bodrum'daki plaj için ödemesi gereken 1.9 milyon TL'lik borcu ödemediği iddia edilmişti.

Hadise ile mülk sahibi, borç yüzünden mahkemelik oldu. Bunun üzerine şarkıcı Hadise, borcun 1 milyon TL'lik kısmını ödedi. Mülk sahibinin Hadise'den 900 bin TL alacağı kaldı.

Mülk sahibi, icra işlemleri için mahkemeye başvuru yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İddialara göre Hadise, La Plaj'ı iki yıldır ruhsatsız işletiyordu. Bodrum Belediyesi de bunun üzerine Hadise'nin La Plaj'ını dozer ve kepçelerle yıktı.

(Sabah)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise la plaj Bodrum ruhsatsız yıkım

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Araç sahipleri dikkat! Yüzde 17 ucuzladı!

Araç sahipleri dikkat! Yüzde 17 ucuzladı!

Diriliş Ertuğrul bu hafta neden yok? Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm ne zaman?

Diriliş Ertuğrul bu hafta neden yok? Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm ne zaman?

Son dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demet Akalın'dan Jelena Karleusa tepkisi! 'Yenge ben onu 10 sene önce yaptım'

Demet Akalın'dan Jelena Karleusa tepkisi! 'Yenge ben onu 10 sene önce yaptım'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor Turabi'den şok hareket! Seramikleri yumruklar eli kesildi!

Survivor Turabi'den şok hareket! Seramikleri yumruklar eli kesildi!

Özge Özberk'in yeni dizisi ve rol arkadaşı belli oldu

Özge Özberk'in yeni dizisi ve rol arkadaşı belli oldu

Buse Varol: 'Bu Alişan ile 'Varol' olarak son fotoğrafım'

Buse Varol: 'Bu Alişan ile 'Varol' olarak son fotoğrafım'

Mehmet Ali Erbil duyurdu: ' Tatlı Kaçıklar'ın Cango'su öldü'

Mehmet Ali Erbil duyurdu: ' Tatlı Kaçıklar'ın Cango'su öldü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.