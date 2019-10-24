Hadise'nin kolyesi sevgilisinin hediyesi mi?

Şarkıcı Hadise 34'ncü yaşını önceki akşam Etiler Papermoon'da yakın dostları ile birlikte kutladı. Ünlü şarkıcı mekan çıkışında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Şık ve zarif tarzı ile dikkat çeken Hadise’nin keyfi bir hayli yerindeydi. Birçok mesaj ve hediye aldığını söyleyen Hadise “Normalde ben pek doğum günü kutlamayı sevmem fakat bugün benim için bir akşam organize edilmiş, çok mutlu oldum. Bütün gece çok güzel mesajlar aldım, sevenlerime çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hadise’nin kolyesi dikkatleri çekerken Hadise muhabirlere karşı savunma yaparak “Arkadaşlar her şeyden manşet çıkarmayın, sevgiliden filan değil bugün program için kullandım. Sevgiliden olsa da size bunu söylemem herhalde" diyerek aracına bindi.

Hediyelerden dolayı araca binmekte zorlanan Hadise muhabirlere 'iyi akşamlar' diyerek mekandan ayrıldı. (Snob Magazin)



