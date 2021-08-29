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Hadise'nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler'in üstsüz spor pozu gündem oldu

29.08.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan iş insanı Mehmet Dinçerler ve şarkıcı Hadise, magazin gündeminden düşmüyor. Dinçerler, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hadise'nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler'in üstsüz spor pozu gündem oldu

Şarkıcı Hadise, evlenecekleri konuşulan oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra geçen haziran ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bodrum Türkbükü'nde plajda görüntülenen ikilinin mutlu halleri kameralara yansımış, samimi görüntüleri uzun süre gündem olmuştu.

Sonrasında bayram tatili için Meksika'ya gittikleri sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan taze aşıklar, soluğu gözde tatil beldesi Tulum'da almıştı.

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Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşan çiçeği burnundan çiftten Hadise, sevgilisi Dinçerler'e verdiği pozu "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" cümlesini ispanyolca yazarak paylaşmıştı.

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Son olarak ilişkileri ortaya çıkınca takipçi sayısı 20 bin artarak 124 bine ulaşan Dinçerler, önceki gün spor yaparken çektirdiği, kaslı vücudunu gösteren kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğrafları gören şarkıcı Hadise'nin hayranları, kayıtsız kalamayarak iş insanı Dinçerler'e adeta beğeni ve yorum yağdırdı.

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Dinçerler'in gönderisinin altına, "Maşallah eniştemize", "Hadise bunu beğendi", "Hadise seni klibinde oynatmalı", "Acaba Hadise bakıp bakıp, "Bu ne benim mi!" diyor mudur?", "Hemen evlenin. Hadise haklı. Enişte yıkılıyor" gibi yorumlar yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
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