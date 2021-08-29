Hadise'nin sahne kostümü gündemde! "Hiç hoş değil"

Pandemi nedeniyle 1,5 senedir sahnelerden uzak olan Hadise, uzun bir aranın ardından verdiği konserle sevenleriyle buluştu.

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir aşka yelken açan Hadise, Silivri’de bir festivalde sahne aldığı sırada "Sanki hiç pandemi olmamış gibi... Nasıl her şeye alışabiliyoruz? Ölüme, ayrılığa... Allah o gücü veriyor. İnançlı olmamız lazım, kendimize inanmamız lazım. Ben bunu hep yapıyorum kendim için..." açıklamasında bulundu.

Hadise'nin sahne kostümü de gündem oldu. Hadise'nin konserden görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine bir kısım kıyafeti beğenirken bir kısım ise beğenmedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise'nin her konserinde kendini tekrarladığını belirterek eleştirdi. Bazıları ise şarkıcının tarzını fazla iddialı bularak tepki gösterdi. Hadise için "Demode", "Bence bu şekilde çıkması hiç hoş değil" yorumları yapıldı.



