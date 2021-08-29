MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise'nin sahne kostümü gündemde! "Hiç hoş değil"

Hadise'nin sahne kostümü gündemde! "Hiç hoş değil"

29.08.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sonrası sahnelere geri dönen Hadise kostümüyle gündem oldu. Aşk hayatıyla sık sık konuşulan Hadise'nin tercihi bir kısım sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmedi.

Hadise'nin sahne kostümü gündemde! "Hiç hoş değil"

Pandemi nedeniyle 1,5 senedir sahnelerden uzak olan Hadise, uzun bir aranın ardından verdiği konserle sevenleriyle buluştu.

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir aşka yelken açan Hadise, Silivri’de bir festivalde sahne aldığı sırada "Sanki hiç pandemi olmamış gibi... Nasıl her şeye alışabiliyoruz? Ölüme, ayrılığa... Allah o gücü veriyor. İnançlı olmamız lazım, kendimize inanmamız lazım. Ben bunu hep yapıyorum kendim için..." açıklamasında bulundu.

Ekran Alıntısı

Hadise'nin sahne kostümü de gündem oldu. Hadise'nin konserden görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine bir kısım kıyafeti beğenirken bir kısım ise beğenmedi.

odo

Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise'nin her konserinde kendini tekrarladığını belirterek eleştirdi. Bazıları ise şarkıcının tarzını fazla iddialı bularak tepki gösterdi. Hadise için "Demode", "Bence bu şekilde çıkması hiç hoş değil" yorumları yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İrem Derici'nin babası kızını gölgede bıraktı! Hulusi Derici kızının sahnesinde şov yaptıİrem Derici'nin babası kızını gölgede bıraktı! Hulusi Derici kızının sahnesinde şov yaptı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Herkesi duygulandırdı! "Sen bu ülkenin vatandaşlarından birisin"Herkesi duygulandırdı! "Sen bu ülkenin vatandaşlarından birisin"
Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ordu'da 14 yaşındaki çocuktan aile katliamı

Ordu'da 14 yaşındaki çocuktan aile katliamı

Prof. Dr. Orhan Şen'den Batı Karadeniz için korkutan uyarı: Dilim varmıyor ama öyle görünüyor

Prof. Dr. Orhan Şen'den Batı Karadeniz için korkutan uyarı: Dilim varmıyor ama öyle görünüyor

Elektriğe 'gizli zam' yapıldı mı? EPDK açıkladı

Elektriğe 'gizli zam' yapıldı mı? EPDK açıkladı

Taburcu edildiği hastanenin arkasında 3 gün sonra cesedi bulundu

Taburcu edildiği hastanenin arkasında 3 gün sonra cesedi bulundu

Sosyal medyada gündem olmuştu! Midye, karides, yengeç yemek haram mı? Diyanet'ten açıklama

Sosyal medyada gündem olmuştu! Midye, karides, yengeç yemek haram mı? Diyanet'ten açıklama

Hakan Ural'dan Didem Arslan'a gönderme! Yayında Kürtçe şarkı çaldı

Hakan Ural'dan Didem Arslan'a gönderme! Yayında Kürtçe şarkı çaldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Öpüşürken göğsü açıldı! Herkes o soruyu sordu

Öpüşürken göğsü açıldı! Herkes o soruyu sordu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde! Diz dize poz olay oldu

Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde! Diz dize poz olay oldu

Ünlü sunucu, kırbaçlı çıplak erkeklerle video çeken Defne Samyeli'ye ateş püskürdü

Ünlü sunucu, kırbaçlı çıplak erkeklerle video çeken Defne Samyeli'ye ateş püskürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.