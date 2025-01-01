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Hadise O Ses Türkiye sahnesinde 'Narin için söylüyorum' dedi! Seçtiği şarkı tepki çekti! ''Şuursuzluk bu''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.01.2025 14:07
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Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programının jüri koltuğunda yer aldı. Birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı gecede Hadise, 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı. Sahneye çıkan Hadise ''Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı'' diyerek Sıfır Tolerans şarkısını seslendirince sosyal medyada tepki çekti. Ünlü isme 'Şuursuzluk bu' gibi yorumlar yağdı.

Hadise O Ses Türkiye sahnesinde 'Narin için söylüyorum' dedi! Seçtiği şarkı tepki çekti! ''Şuursuzluk bu''

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı dün akşam en çok izlenenler listesinde yer aldı. O Ses Türkiye sahnesinde birbirinden ünlü konuklar en iyi performanslarını sergiledi ve izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yarışmanın jüri koltuğunda oturan Hadise ise Diyarbakır'da, kaybolduktan tam 19 gün sonra dere kenarında, çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı.

NARİNN

Sahneye çıkan Hadise ''Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı. Umarım yeni yılda böyle haberlerle karşı karşıya kalmayız. Narinlerimizi kaybetmeyiz.'' ifadelerini kullandı ve ' Sıfır Tolerans' şarkısını seslendirdi.

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SEÇTİĞİ ŞARKI TEPKİ ÇEKTİ

Hadise'nin Narin için seçtiği şarkı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve ünlü isme 'Şuursuzluk bu', 'Narin için seçtiği şarkı şaka mı?', 'Yazıklar olsun Hadise', 'Şuursuzluk değilde ne?' gibi yorumlar yağdı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da tepkisini gösterdi ve Hadise'nin performansının altına 'Kusucam' yorumunu yaptı.

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Hadise için yapılan yorumlardan en dikkat çekenlerden biri de şu oldu; 'Hadise'nin Narin Güran için söylediği şarkıya bak, sıfır tolerans. Narin Güran'a ne oldu? Günlerce cesedi bulunamadı. Yanlış yönlendirme yapıldı. Çocuğa işkence edildi. Çuval içinde bulundu. Suyun debisi yükseltildi. Mahkeme çocuğu aile öldürdü dedi, anne, amca, abiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Süreç o kadar hepimizi üzdü ki, moral bırakmadı. Ama hadise çıkmış yılbaşı gecesi sıfır tolerans şarkısını Narin Güran için söylüyorum diyor. İşte bu halktan kopmanın ve yapaylık kelimesinin karşılığıdır. Yazıklar olsun Hadise.''

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YORUM 22

Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Hadise Narin Güran
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