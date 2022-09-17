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Hadise 'Psikolojik şiddet gördüm' demişti! Çağla Şıkel'den açıklama: 'Ben de maruz kaldım'

17.09.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise, psikolojik baskı gördüğü gerekçesiyle Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açmıştı. Hadise'nin açıklamaları ile ilgili konuşan ünlü model Çağla Şıkel'den samimi bir itiraf geldi. Şıkel, "Psikolojik şiddet gördüm, bunu uzun bir süre sonra anladım" ifadelerini kullandı.

Hadise 'Psikolojik şiddet gördüm' demişti! Çağla Şıkel'den açıklama: 'Ben de maruz kaldım'

Marka yüzü olduğu mağazanın açılışında Çağla Şıkel’e Bursa’da ilgi yoğundu. Markanın Bursa şubesine Çağla Şıkel’in yanı sıra influecer Ezgi Fındık, markanın sahibi modacı Zelia Kaçar, markanın CEO'su Baki Süslüer katıldı. Davetlilerle yakından ilgilenen ünlü isimler katılımcılar ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

'HAYATIMDA KİMSE YOK'

Basın mensuplarının Tolga Akiş ile isminin aşk dedikodularına karışması üzerine "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna Çağla Şıkel, "Sorulmadan yapıldığı için haberler, bu anlamda çok kırgınım. Keşke sorulsaydı ve haber yapılsaydı da benim ailem, beni sevenler, arkadaş çevrem maruz kalmış olmazdı. Haber yapıldıktan sonra sorulması bence çok saçma bir şey. Ama hayatımda kimse yok. Geçen günde bir arkadaş ortamında hep birlikteydik, Burak vardı, Tolga vardı Edis vardı. Biz sürekli görüşen insanlarız. Böyle bir şey asla olamaz. Sormadan inatla böyle bir şeyi yazmaya devam ediyorlar. Buyurun yazsınlar. Bu benden bir şey götürmez, bana bir şey getirmez. Çünkü yalan, olmayan bir şey, var olmayan bir şey. Bu senaryotik bir şey, bu sebeple de beni zerre kadar ilgilendirmiyor bu yazılanlar." diye konuştu.

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'BEN DE PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Psikolojik baskı gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan Hadise'yle ilgili düşüncelerini de dile getiren Çağla Şıkel, samimi bir itirafta bulundu. Ünlü manken, "Ben hiç fiziksel şiddet yaşamadım, kimse de yaşamasın. Ama psikolojik şiddeti farkında olmadan birbirimize, ailemize uyguluyoruz. Ben de psikolojik şiddete maruz kaldım ama bunu çok sonradan fark ettim. Dolayısıyla her ilişkide empati kurmak önemli" ifadelerini kullandı. (İHA)

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