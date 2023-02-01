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Hadise sütyensiz fotoğrafıyla büyüledi! Derin dekoltesi nefes kesti

01.02.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler ile olaylı bir şekilde ayrılan Hadise, sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarına devam ediyor. Son dönemde hem kalça dansı hem de iddialı sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Hadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı.

Hadise sütyensiz fotoğrafıyla büyüledi! Derin dekoltesi nefes kesti

İş insanı Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun bir süre konuşulan Hadise son paylaşımıyla olay oldu. Olaylı boşanmanın ardından sahnelere ara vermeden devam eden ve paraya para demediği konuşulan Hadise sütyensiz ve derin dekolteli paylaşımıyla adeta büyüledi.

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Hadise paylaşımda Amerikalı pop ve R&B şarkıcısı JoJo’nun Creature of Habit şarkısına da yer verdi.
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O SES TÜRKİYE RAP KADROSUNDA

'Pop Bizde' sayfasının haberine göre; Acun Ilıcalı bu kez 'O Ses Rap"i izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.
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Jüride kesin olarak anlaşma sağlanan üç isim belli oldu: Hadise, Eypio ve Murda! Son olarak Mero’nun yerine Acun Ilıcalı’nın Sefo ile görüştüğü ve Sefo’nun da jüriliğe sıcak baktığı iddia edildi.

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Hadise mehmet dinçer sahne kıyafetleri

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