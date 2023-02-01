Hadise sütyensiz fotoğrafıyla büyüledi! Derin dekoltesi nefes kesti

İş insanı Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun bir süre konuşulan Hadise son paylaşımıyla olay oldu. Olaylı boşanmanın ardından sahnelere ara vermeden devam eden ve paraya para demediği konuşulan Hadise sütyensiz ve derin dekolteli paylaşımıyla adeta büyüledi.

Hadise paylaşımda Amerikalı pop ve R&B şarkıcısı JoJo’nun Creature of Habit şarkısına da yer verdi.



O SES TÜRKİYE RAP KADROSUNDA

'Pop Bizde' sayfasının haberine göre; Acun Ilıcalı bu kez 'O Ses Rap"i izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.



Jüride kesin olarak anlaşma sağlanan üç isim belli oldu: Hadise, Eypio ve Murda! Son olarak Mero’nun yerine Acun Ilıcalı’nın Sefo ile görüştüğü ve Sefo’nun da jüriliğe sıcak baktığı iddia edildi.





