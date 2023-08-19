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Hadise ve Hande Erçel'in düğün tarzları olay oldu! Hakan Sabancı detayı dikkat çekti

19.08.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modacı Nedret Taciroğlu'nun kızı Yasemin Taciroğlu ile iş insanı Ahmet Uras dün akşam evlendi. Düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı. Hadise ve Hande Erçel de davetliler arasında yer aldı. Hadise ve Hande Erçel’in düğün tarzları sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Sosyetenin ünlü isimlerinden biri olan Yasemin Taciroğlu ile iş insanı Ahmet Uras'ın düğününe adeta ünlü akını oldu. Düğüne katılan isimler arasında Hadise, Hande Erçel ve Ezgi Eyüboğlu da yer aldı.

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Bir dönem Hakan Sabancı ile beraber olan Hadise'nin düğün tarzı ve Sabancı'nın şimdiki sevgilisi Hande Erçel'in kıyafeti sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

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Etek kısmı lacivert üst kısmı siyah bir elbise tercih eden Erçel pozlarını Instagram hesabından da paylaştı.

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Kırmızı bir elbise giyen Hadise ise derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine topladı.

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Sosyal medyada "Hadise'nin aurası yeter", "Hande hep bebek", "En güzel ve şık olan Hande Erçel", "Hadise çekiciliği diye bir şey var", "Ortak noktalarından biri Hakan Sabancı" yorumları yapıldı.

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