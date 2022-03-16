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Hadise'yi istediler! Nişan yüzüğünü takan Hadise'den gizlilik anlaşması

16.03.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise dün Mehmet Dinçerler ile nişanlandı. Mehmet Dinçerler ailesiyle Hadise'nin Göktürk'teki evine giderek Türk adetlerine uygun kız istedi. Hadise ise tören öncesi tüm çalışanlarına dışarı bilgi sızdırmasınlar diye gizlilik anlaşması imzalattı.

Hadise'yi istediler! Nişan yüzüğünü takan Hadise'den gizlilik anlaşması

Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan Hadise Türk adetlerine uygun şekilde tüm adımları gerçekleştiriyor. Dün yaşanana kız isteme töreni sonrası Hadise parmağına nişan yüzüğünü taktı.

Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı atlamadı. Takvim'in haberine göre; Dinçerler, Hadise'yi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'den istedi.

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FOTOĞRAF YASAĞI KOYDU

Bu arada törenle ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlatan güzel popçu, tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalattı.

Anlaşmaya göre; hiçbir çalışan çok merak edilen bu özel günle ilgili sosyal medyada kesinlikle fotoğraf paylaşmayacak ve hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmayacak.

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Bu kuralı ihlal eden olursa da Hadise, yüklü miktarda tazminat alma hakkını elinde bulunduracak.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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