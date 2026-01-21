Abdi İbrahim'in sahibinin oğlu İbrahim Barut ve Bilal Hancı adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal ve Abdi İbrahim İlaç Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, dün gözaltına alınmıştı.

Bilal Hancı, ifadesinin ardından ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Abdullah Gençal'ın, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut'Uun ise ifadesinin ardından savcılık tarafından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiği ortaya çıktı.