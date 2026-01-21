MAGAZİN

Abdi İbrahim'in sahibinin oğlu İbrahim Barut ve Bilal Hancı adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut mahkemeye sevk edildi.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal ve Abdi İbrahim İlaç Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, dün gözaltına alınmıştı.

Abdi İbrahim in sahibinin oğlu İbrahim Barut ve Bilal Hancı adliyeye sevk edildi 1

Bilal Hancı, ifadesinin ardından ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Abdi İbrahim in sahibinin oğlu İbrahim Barut ve Bilal Hancı adliyeye sevk edildi 2

Abdullah Gençal'ın, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Abdi İbrahim in sahibinin oğlu İbrahim Barut ve Bilal Hancı adliyeye sevk edildi 3

Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut'Uun ise ifadesinin ardından savcılık tarafından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiği ortaya çıktı.

