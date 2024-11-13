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Hadise yine çok cesur... Dizisinin fragmanı erotik bulunmuş yasaklanmıştı! Konserinde aynı pozları verdi! Sosyal medya ikiye bölündü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.11.2024 07:34
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı yakın arkadaşı Seda Bakan ile başrolünü paylaştığı Esas Oğlan dizisinin fragmanı fazla erotik bulunmuş ve TikTok'ta yasaklanmıştı. Yasağa tepki gösteren Hadise şimdi de son konserindeki pozlarıyla gündemde. Hadise, Ankara konserinde sahnede aynı pozları verdi. Ünlü ismin cesur halleri yine çok konuşuldu.

Hadise yine çok cesur... Dizisinin fragmanı erotik bulunmuş yasaklanmıştı! Konserinde aynı pozları verdi! Sosyal medya ikiye bölündü

Cesur tarzı, özel hayatı ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise son olarak yakın arkadaşı Seda Bakan ile başrolünü paylaştığı Esas Oğlan dizisi ile gündemdeydi.

İlk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Hadise'nin dizideki sahneleri fazla erotik bulunmuş ve TikTok'ta yasaklanmıştı. Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağa tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

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YASAĞA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

“Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin “erotik” bulunarak yasaklanmasından, “Sıfır Tolerans” klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde “ahlaksız” oluyor! Şimdi yeni dizimiz Esas Oğlan’ın fragmanı TikTok’ta yasaklandı. Gülüyorum çünkü bu çok komik değil mi? Bu platformlar özgürlüğü savunduğunu söylemiyor mu?"

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"Yasaklasanız da biz düşüncelerimizi özgürce paylaşmaya ve hikayelerimizi anlatmaya devam edeceğiz" diyen Hadise şimdi de Ankara konserindeki görüntüleriyle dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Neredeyse yasaklanan dizisinin fragmanındaki sahneleriyle aynı pozları sahnede veren Hadise yine çok cesur bulundu. Ünlü ismin Instagram hesabından peş peşe yayınladığı karelere ise kısa sürede yorum yağdı.

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Hadise'nin pozları sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar 'Sonraki sahnende çırılçıplak şarkı söyle de rahatla', 'Elbisenin önü gitikçe kısalıyor' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'sahne için yaratılmışsın', 'yine harikasın' gibi yorumlar yaptılar.

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