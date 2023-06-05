MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise yine çok cesur! Göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti

Hadise yine çok cesur! Göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti

05.06.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dansları, sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hadise son paylaşımıyla yine olay oldu. İddialı ve cesur pozlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin 'Pazartesi! Hadi gidelim bebeğim' notu ile paylaştığı gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Hadise yine çok cesur! Göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin adı son dönemde rapçi Murda ile anılıyor. O Ses Rap yarışmasının jüri koltuğunda oturan ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Birbirinden iddialı tercihleri ve cesur pozlarıyla çok konuşulan Hadise son paylaşımıyla yine olay oldu. Hadise bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla adeta nefes kesti.

Hadise 4

Hadise'nin 'Pazartesi! Hadi gidelim bebeğim' notu ile paylaştığı gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme takipçileri; 'Mükemmelsin', 'Çok ama çok güzelsin', 'Çok iyi', 'Her gün daha güzelleşmen' gibi yorumlar yapıldı.

Hadise 5

Çırağan Sarayı'nda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise'nin evliliği kısa 5 ay sürmüştü. Olaylı bir şekilde biten evlilikten sonra Hadise özel hayatı ve kıyafetleriyle çok konuşuldu.

Hadise 3

Hadise, "Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum” demişti.

Hadise 2

Hadise 6

Hadise 7

Hadise 8

Hadise 9

Hadise 100

Hadise 10

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Astral seyahatle uzaya gittim” demişti! Yusuf Güney tarih vererek açıkladı! “Uzaylılarla savaşacağız”“Astral seyahatle uzaya gittim” demişti! Yusuf Güney tarih vererek açıkladı! “Uzaylılarla savaşacağız”
6.5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı'nı bir de şimdi görün!6.5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı'nı bir de şimdi görün!
Sır gibi sakladığı eşi bakın kimmiş! Dizide Orhan'ın yasak aşkı meğer... Sır gibi sakladığı eşi bakın kimmiş! Dizide Orhan'ın yasak aşkı meğer...
Anahtar Kelimeler:
Hadise sosyal medya mehmet dinçer ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!

Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!

Skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

Skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemde

Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemde

Altın fiyatları dengeye oturdu, Dolar 21 liranın üzerinde!

Altın fiyatları dengeye oturdu, Dolar 21 liranın üzerinde!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.