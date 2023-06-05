Hadise yine çok cesur! Göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin adı son dönemde rapçi Murda ile anılıyor. O Ses Rap yarışmasının jüri koltuğunda oturan ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Birbirinden iddialı tercihleri ve cesur pozlarıyla çok konuşulan Hadise son paylaşımıyla yine olay oldu. Hadise bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla adeta nefes kesti.

Hadise'nin 'Pazartesi! Hadi gidelim bebeğim' notu ile paylaştığı gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme takipçileri; 'Mükemmelsin', 'Çok ama çok güzelsin', 'Çok iyi', 'Her gün daha güzelleşmen' gibi yorumlar yapıldı.

Çırağan Sarayı'nda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise'nin evliliği kısa 5 ay sürmüştü. Olaylı bir şekilde biten evlilikten sonra Hadise özel hayatı ve kıyafetleriyle çok konuşuldu.

Hadise, "Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum” demişti.



