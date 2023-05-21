Hadise yine çok iddialı! Göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor

Çırağan Sarayı'nda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise'nin evliliği kısa sürmüştü. Olaylı biten evlilikten sonra Hadise özel hayatı ve kıyafetleriyle gündem olmaya başlamıştı.

Hadise, "Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum” demişti.

Sahne tarzıyla adından söz ettiren Hadise yine iddialı bir seçim yaptı. Siyahlar içinde sahneye çıkan Hadise hayranlarını mest etti.

Göğüs dekoltesinden vazgeçmeyen şarkıcı tarzını diz üstüne kadar gelen çizmeleriyle tamamladı.



