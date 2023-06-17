Hadise yine çok iddialı! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Hadise konser tarzıyla ilgi odağı oldu. Başarılı şarkılara imza atan ve şimdilerde O Ses Türkiye Rap’te jüri üyeliği yapan ünlü ismin göğüs dekoltesi adeta nefes kesti.

Antalya'da konser veren Hadise şarkıları ve güzelliği ile hayranlarını büyüledi.

Ünlü isim iddialı göğüs dekoltesine sahip kadife elbisesiyle pozlarını Instagram hesabından peş peşe paylaştı.

Hadise’nin paylaşımın takipçileri "Hadise farkı", "Kraliçe", "Çiçek kadar güzelsin", "Çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.



