YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İHA İHA
09.05.2024 14:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Balkan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Balkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yılmaz Y. idaresindeki 07 AUD 138 plakalı hafif ticari araç ile ara sokaktan Balkan Caddesi’ne çıkmaya çalışan Ceyda G. idaresindeki 07 BLD 785 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletten yola savrulan sürücü Ceyda G. ve arkasında yolcu olarak bulunan Sultan Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yararlılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan Sultan Ö. ise ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de TÜBİTAK Bilim Projelerinin tanıtım toplantısı düzenlendiİzmir’de TÜBİTAK Bilim Projelerinin tanıtım toplantısı düzenlendi
Yaptığı yılan robotla depremde mahsur kalanlar kurtarılabilecekYaptığı yılan robotla depremde mahsur kalanlar kurtarılabilecek
Köln-Gazipaşa seferini yapan uçak, lastiğinin patlaması nedeniyle pistte kaldıKöln-Gazipaşa seferini yapan uçak, lastiğinin patlaması nedeniyle pistte kaldı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 9 Mayıs Perşembe

İmsak
04:14
Sabah
05:48
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
20:00
Yatsı
21:27
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.