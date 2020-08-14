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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.08.2020 13:34 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Metin Harıkçı, idaresindeki 44 BL 717 plakalı Toyota marka otomobil ile Mehmet Doğan idaresindeki 27 UC 295 plakalı Citroen marka hafif ticari araç Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında çarpıştı.

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Metin Harıkçı, idaresindeki 44 BL 717 plakalı Toyota marka otomobil ile Mehmet Doğan idaresindeki 27 UC 295 plakalı Citroen marka hafif ticari araç Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Metin Harıkçı ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Zekiye Doğan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezinde bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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