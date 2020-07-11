YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 11.07.2020 17:07 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nda gece saatlerinde meydana gelmişti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nda gece saatlerinde meydana gelmişti. Bulvar üzerinden yolun karşısındaki evine gitmek isteyen 69 yaşındaki Cuma Öztürk’e, Mehmet Emin Ş’nin kullandığı 46 ACN 576 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi. Cuma Öztürk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öztürk’ün, Çatova Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve uzun süredir Adnan Menderes Bulvarı’nda bisiklet ve motosiklet tamirciliği yaptığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Mahalleyi karantinaya aldılar

Mahalleyi karantinaya aldılar

Sokaklarda maskeli dilenciler

Sokaklarda maskeli dilenciler

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:13
Öğle
12:43
İkindi
16:35
Akşam
20:02
Yatsı
21:39

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Cennet Eczanesi
Onikisubat
Demet Eczanesi
Onikisubat
Emir Eczanesi
Dulkadiroglu
Kaya Alp Eczanesi
Onikisubat
Poyraz Eczanesi
Dulkadiroglu
Üzüm Eczanesi
Dulkadiroglu
Emniyet Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Elbistan’a 50 bin metrekarelik Kent Meydanı yapılıyor

Elbistan’a 50 bin metrekarelik Kent Meydanı yapılıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

4 kardeşin intihar öncesi son alışverişi

4 kardeşin intihar öncesi son alışverişi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.