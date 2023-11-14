YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Hafızasını kaybeden iş insanı yeniden okuma yazma öğrenerek yaşama tutunuyor

Hafızasını kaybeden iş insanı yeniden okuma yazma öğrenerek yaşama tutunuyor

14.11.2023 12:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hafızasını kaybeden iş insanı Berat Öztürk, yeniden okuma yazma öğrenerek hem hayatını kolaylaştırmayı hem de hatıralarına kavuşmayı hedefliyor.

Akdeniz Üniversitesi Kimya Bölümünden 1997'de mezun olan ve İstanbul'da makine ekipmanları üzerine iş yeri açan Berat Öztürk, 6 yıl önce beyin kanaması geçirdi.

Hafıza kaybına yol açan rahatsızlığı sebebiyle bir süre yoğun bakımda kalan Öztürk, yaklaşık 2 sene önce anne ve babası ile kardeşlerinin de yaşadığı memleketi Ordu'ya döndü.

Ağabeyiyle aynı apartmanda 23 yaşındaki kızıyla yaşayan Öztürk komşularının tavsiyesi üzerine yeniden okuma yazma öğrenmeye karar verdi.

Altınordu Halk Eğitimi Merkezine başvuran Öztürk 1,5 aydır eğitim görüyor.

49 yaşındaki Öztürk, AA muhabirine, pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdiğini, bu süreçte doktorların yaşamasını mucize olarak gördüğünü söyledi.

Hastalığı nedeniyle hafızasını ve yürüme yetisini kaybettiğini anlatan Öztürk fizik tedaviyle yeniden yürümeye başladığını anlattı.

Silinen hafızası nedeniyle okuma ve yazmayı tamamen unuttuğunu, market ya da fırına gittiğinde alacağı ürünün adını bilmediği için "Şu şeyi bana verir misiniz?" diyerek yardım istediğini dile getiren Öztürk okuma yazma eğitimine başlamasıyla ürün isimlerini söyleyebildiğini aktardı.

Öztürk, kursun kendisine çok şey kazandırdığını vurgulayarak "Yeniden okuma yazma öğrenmekle çok iyi yerlere geldiğimi düşünüyorum. Artık gördüğüm yazıları kendi imkanlarımla az da olsa yazabiliyor ve okuyabiliyorum. İnşallah çok daha iyi olacağımı düşünüyorum." dedi.

"İLKOKUL ÖĞRENCİSİ GİBİ SIFIRDAN BAŞLADIK"

Sınıf öğretmeni Hikmet Pala ise öğrencisi Berat Öztürk'ün kendilerine başvurduğunda kendisini zor ifade ettiğini söyledi.

Öztürk'ün üniversite mezunu olduğunu, askerliğini yedek subay olarak yaptığını, kendisine ait iş yerinde 50 kişiye istihdam sağladığını belirten Pala, "Bu hastalığı sonrası hafızası siliniyor ve hiçbir şey hatırlamıyor. Konuşmayı bile unutmuştu." diye konuştu.

Pala, Öztürk ile özel ilgilendiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Öğrencimiz kalem tutmayı dahi bilemiyordu. Biz kendisiyle ilkokul öğrencisi gibi sıfırdan başladık. Heceleyerek harfleri öğretiyoruz kendisine. Aradan geçen 1,5 ayda çok hızlı ilerleme kaydetti. Kendisinin hafızası yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Okuma yazma öğrenmeye başlayınca söyleyemediği kelimeleri söylemeye başladı."

Sınıfta okuma yazma üzerine tekrar yaptıklarını anlatan Pala, "Berat Öztürk yavaş yavaş sosyalleşmeye de başladı. Bu eğitim ona çok iyi geldi. Daha önce üniversite tahsili yapmış olmasının avantajını da yaşıyor. Daha iyi noktalarda göreceğiz kendisini. Birkaç ay içerisinde tamamen okur yazar duruma geçeceğine inanıyorum." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'un eski başkan yardımcısı Muammer Saka son yolculuğuna uğurlandıTrabzonspor'un eski başkan yardımcısı Muammer Saka son yolculuğuna uğurlandı
Bodrum’da günlük 72 bin kişiye yetecek su bulunduBodrum’da günlük 72 bin kişiye yetecek su bulundu
Hierapolis kazılarına 1 milyar TL destekHierapolis kazılarına 1 milyar TL destek
Anahtar Kelimeler:
Ordu hafıza kaybı berat öztürk

Ordu Namaz Vakitleri 14 Kasım Salı

İmsak
05:39
Sabah
07:07
Öğle
12:18
İkindi
14:54
Akşam
17:19
Yatsı
18:41

Ordu Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Salı

Akgül eczanesi
Unye
Halk eczanesi
Aybasti
Melike eczanesi
Fatsa
Turan eczanesi
Unye
Ümit eczanesi
Camas
Cömert eczanesi
Kabatas
Defne eczanesi
Akkus
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.