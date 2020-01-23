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Hafızlığını tamamlayan öğrencilere pasta kesildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şehit Ömer Halis Demir Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda öğrenim gören iki öğrenci hafızlığını tamamladı.İlçe Müftülüğüne bağlı olan yatılı kursunun toplantı salonunda yapılan programda Müftü Ayhan Ermiş yaptığı açıklamada “Şehit Ömer Halis Demir Yatılı Erkek Kuran Kursumuzda hafızlıklarını tamamlayan Abdülhamit Özdil ile Burak Efe Gül evlatlarımızı tebrik ediyorum.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şehit Ömer Halis Demir Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda öğrenim gören iki öğrenci hafızlığını tamamladı.
İlçe Müftülüğüne bağlı olan yatılı kursunun toplantı salonunda yapılan programda Müftü Ayhan Ermiş yaptığı açıklamada “Şehit Ömer Halis Demir Yatılı Erkek Kuran Kursumuzda hafızlıklarını tamamlayan Abdülhamit Özdil ile Burak Efe Gül evlatlarımızı tebrik ediyorum. Hamele-i Kur’an olan kardeşlerimizin, bundan sonraki hayatlarında Kur’an’ın, İslam’ın Hadimi olmalarını Rabbim’den niyaz ediyorum. Onları yetiştiren anne babalarına, Kuran Kursu Yöneticisi Mehmet Gebeş ile öğreticiler Recep Hamarat, İrfan Şen, Hasan Hüseyin Çelebi, Mehmet Zeki Yavuz ve Cengiz Gökdağ’a teşekkür ediyorum” dedi.
Müftü Ermiş, bundan sonra da Şehit Ömer Halisdemir Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda daha fazla hafız yetiştirmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade ederek öğrenciler ile birlikte pasta kesti.

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