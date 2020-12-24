Hafriyat atıkları geri kazanılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi çevreye gösterdiği duyarlılığı, uyguladığı yeni projelerle desteklemeye devam ediyor. Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi ile inşaat atıkları gibi malzemeler dolgu malzemesi olarak geri kazanılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamındaki geri kazanım tesisi ile yeşile katkı sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi çevreye verdiği önemi uygulamaya geçirdiği projelerle göstermeye devam ediyor. Çevreci projelerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılında açmış olduğu hibe Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı’na (ÇEDEP) ‘Sürdürülebilir Temiz Bir Çevre İçin Geri Kazanıyoruz’ projesi ile başvuruda bulunmuştu. Afyon, Kütahya, Uşak ve Manisa illerinin yer aldığı TR33 bölgesinde 61 proje başvuru yapılmış olup 41 proje başarılı sayıldı. Bu 41 projeden 19 asil 22 yedek proje belirlenmiştir. Manisa Büyükşehir Belediyesi TR33 Bölgesinde 83,5 puanla 5. asil sırada, Manisa genelinde 2. sırada hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında, Yunusemre ilçesi, Emlakdere Mahallesi’nde bulunan Kersen Hafriyat depolama alanına kırma eleme makinelerinin indirilme işlemi gerçekleştirildi. Tesis hazırlıkları devam ederken kurulan makineler için deneme çalışmaları yapıldı.