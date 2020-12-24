YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Hafriyat atıkları geri kazanılacak

Hafriyat atıkları geri kazanılacak

MANİSA HABERLERİ  | 24.12.2020 17:21 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi çevreye gösterdiği duyarlılığı, uyguladığı yeni projelerle desteklemeye devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi çevreye gösterdiği duyarlılığı, uyguladığı yeni projelerle desteklemeye devam ediyor. Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi ile inşaat atıkları gibi malzemeler dolgu malzemesi olarak geri kazanılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamındaki geri kazanım tesisi ile yeşile katkı sağlayacak.
Manisa Büyükşehir Belediyesi çevreye verdiği önemi uygulamaya geçirdiği projelerle göstermeye devam ediyor. Çevreci projelerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılında açmış olduğu hibe Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı’na (ÇEDEP) ‘Sürdürülebilir Temiz Bir Çevre İçin Geri Kazanıyoruz’ projesi ile başvuruda bulunmuştu. Afyon, Kütahya, Uşak ve Manisa illerinin yer aldığı TR33 bölgesinde 61 proje başvuru yapılmış olup 41 proje başarılı sayıldı. Bu 41 projeden 19 asil 22 yedek proje belirlenmiştir. Manisa Büyükşehir Belediyesi TR33 Bölgesinde 83,5 puanla 5. asil sırada, Manisa genelinde 2. sırada hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında, Yunusemre ilçesi, Emlakdere Mahallesi’nde bulunan Kersen Hafriyat depolama alanına kırma eleme makinelerinin indirilme işlemi gerçekleştirildi. Tesis hazırlıkları devam ederken kurulan makineler için deneme çalışmaları yapıldı.

Tesiste incelemelerde bulundular
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Çevre Koruma Dairesi Başkanı Fatih Öztürk teknik ekipler ile birlikte deneme çalışmalarının yapıldığı tesise ziyarette bulundu. Makinelerin test sürecinde incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde çevreye duyarlı projenin çalışmalarının başladığını hatırlatarak, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi için makinelerin sahada teslim alınma işlemini gerçekleştirdik. Merkez ilçemizde oluşan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisimize gelerek burada işlemden geçirilecek. İşlem sonucunda tesisten çıkan ürün dolgu malzemesi olarak geri kazanılacak. Elde edilen geri kazanım malzemeleri stabil dolgu malzemesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Tesisimizin Manisa’ya hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

Manisa Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:50
Sabah
08:19
Öğle
13:15
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:24

Manisa Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Ayşenur Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Soyer Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Gezer Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.