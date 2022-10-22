Hafsanur Sancaktutan'dan mastürbasyon sahnesi itirafı!

Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı Dünyayla Benim Aramda, yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmüyor.

O SAHNE GÜNDEM OLDU!

Dizide Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın kendisini tatmin ettiği sahne sosyal medyada gündem oldu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR SAHNE ÇEKTİM"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Hafsanur Sancaktutan, gündem yaratan o sahnesi hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu, "İlk defa böyle bir sahne çektim" dedi.



Daha önce benzer bir sahneyi Hülya Avşar'ın da oynadığı hatırlatılınca, "Evet 'Berlin Berlin' filmindeydi. Benim dizide takma adım da Berlin. Cuk oturmuş. Tesadüf mü, değil mi artık bilemem" karşılığını verdi.



