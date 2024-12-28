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Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka birbirini sildi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı! 'Sette sürpriz yakınlaşma'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.12.2024 08:46
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Şimdilerde İnci Taneleri dizisiyle adından söz ettiren Kubilay Aka, bir süredir kendisi gibi oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyordu. Ünlü çift sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı. Ünlü çiftin bu hamlesi kafaları karıştırırken ayrılık iddiaları gündeme geldi ve 'sürpriz yakınlaşma' ortaya çıktı.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka birbirini sildi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı! 'Sette sürpriz yakınlaşma'

"Ortalıkta adam kalmadı" dedikten kısa süre sonra Kubilay Aka ile sevgili olan Hafsanur Sancaktutan'ın mutluluğu kısa sürdü. Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı.

Kubilay Aka, Cannes'daki fotoğrafları da sosyal medya hesabından kaldırdı. Ünlü çiftin bu hamleleri sonrası ayrılık iddiaları da beraberinde geldi.

kubilay

SETTE SÜRPRİZ YAKINLAŞMA

Daha sonra ünlü çiftin ayrılık nedeni de ortaya çıktı. Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programında dile getirilen iddiaya göre ise Kubilay Aka, "İnci Taneleri" dizisinde birlikte rol aldığı Gözde Gürkan ile yakınlaştı.

ALEYNA

Bilal Özcan'ın canlı yayındaki ifadelerine göre Aka, dizide 'Aleyna' karakterini canlandıran Gürkan ile karavanda öpüşürken görüldü. Kubilay Aka'yı tanıyanlar "Bu adam Gözde ile beraber devamlı yan yana" diyerek Hafsanur Sancaktutan'a haber gönderdi.

söylemezsem olmaz 1

AYRILIK KARARI ALDI

Sancaktutan söylenenlerin doğru olup olmadığını sorguladıktan sonra ayrılık kararı aldı.

söylemezsem olmaz 2

Programda ekrana getirilen iddialara göre iki oyuncu sette birbirinden ayrılmaz oldu. İkilinin samimiyeti set çalışanlarının da dikkatlerinden kaçmadı. Kubilay Aka, Gözde Gürkan'a kendini fazla kaptırınca Hafsanur Sancaktutan'a vakit ayıramadı.

Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Hafsanur Sancaktutan İnci Taneleri
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