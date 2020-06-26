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Hafsanur Sancaktutan yaz pozlarını paylaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 02:02 | Son Güncelleme

Son olarak Aşk Ağlatır dizisinde Ada rolünü canlandıran 20 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan tatil sezonunu açtı. Hafsanur Sancaktutan'ın Instagram hesabından paylaştığı yaz pozlarına hayranları beğeni yağdırdı.

Hafsanur Sancaktutan yaz pozlarını paylaştı!

Aşk Ağlatır dizisinde canlandırdığı 'Ada' karakteriyle beğeni toplayan Hafsanur Sancaktutan, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri çekti.

Hafsanur Sancaktutan 1

Tatil sezonunu açan Hafsanur Sancaktutan'ın pozlarına on binlerce beğeni geldi.

Hafsanur Sancaktutan 2

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlarından itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında yayınlanan Servet adlı dizi ile yaşamıştır.

Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat verdi.

Hafsanur Sancaktutan, 1.63 metre boyunda, 53 kilo ve Balık burcudur.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Aşk Ağlatır (Ada Meryem) (TV Dizisi)
2018 – Gülperi (Fidan) (TV Dizisi)
2018 – Servet (TV Dizisi)

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