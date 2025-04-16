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  4. Şampiyonlar Ligi'nde VAR mesaisi! Real Madrid-Arsenal maçında hakem kararları ortalığı karıştırdı

Şampiyonlar Ligi'nde VAR mesaisi! Real Madrid-Arsenal maçında hakem kararları ortalığı karıştırdı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.04.2025 22:58
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Son dakika spor haberleri: Arsenal karşısında 3-0'ın rövanşında mucize arayan Real Madrid, kendi evinde çeyrek final mücadelesine çıktı. Beklenildiği gibi yüksek tempoda başlayan dev maçta 20 dakikada VAR mesai yaptı. aleyhine iki VAR kararı verildi. Bernabeu ayaklandı.

Şampiyonlar Ligi'nde VAR mesaisi! Real Madrid-Arsenal maçında hakem kararları ortalığı karıştırdı

Son dakika spor haberleri: Real Madrid ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçının ilk 25 dakikasında VAR fazladan mesai yaptı.

ARSENAL PENALTI KAZANDI

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Mücadelenin henüz 7. dakikasında VAR uyarısıyla Arsenal penaltı kazandı. Bukayo Saka'nın kötü panenka penaltısının gol olmasına Courtois izin vermedi.

REAL MADRID'E PENALTI VERDİ, VAR İPTAL ETTİ

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Real Madrid, 24. dakikada penaltı kazandı. Yaklaşık 5 dakikalık VAR incelemesinin ardından maçın hakemi penaltıyı iptal etti. Fransız hakemin kararları, Bernabeu'da büyük tepkiyle karşılandı.

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