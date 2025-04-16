Şampiyonlar Ligi'nde VAR mesaisi! Real Madrid-Arsenal maçında hakem kararları ortalığı karıştırdı

Son dakika spor haberleri: Real Madrid ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçının ilk 25 dakikasında VAR fazladan mesai yaptı.
Mücadelenin henüz 7. dakikasında VAR uyarısıyla Arsenal penaltı kazandı. Bukayo Saka'nın kötü panenka penaltısının gol olmasına Courtois izin vermedi.
Real Madrid, 24. dakikada penaltı kazandı. Yaklaşık 5 dakikalık VAR incelemesinin ardından maçın hakemi penaltıyı iptal etti. Fransız hakemin kararları, Bernabeu'da büyük tepkiyle karşılandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum