Şakir Paşa dizisinin setinde yangın çıkmış, set amiri hayatını kaybetmişti... Şok iddia: Dizi final yapacak mı?

Büyükada’da, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimlerinin gerçekleştiği sette bugün ikinci kez yangın çıkmıştı. Yangına müdahale etmeye çalışan set amiri hayatını kaybetmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin seti paydos edilmişti. Sevilen dizinin final yapıp yapmayacağı ise merak konusu olmuştu.

SETTE İKİNCİ YANGIN ÇIKMIŞTI

İlk belirlemelere göre, yangın üst kattaki bir odada başlamış ve çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışmıştı. Ancak itfaiyenin gecikmesi yangının büyümesine sebep olmuştu.

SET AMİRİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yangını söndürmeye çalışan yapım amiri dumandan etkilenmişti. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen 'Taki' lakaplı set amiri Serkan Sükyan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

SET PAYDOS EDİLMİŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre tüm set ekibini şaşkına çeviren olayların ardından set paydos edilmişti. Oyuncular evlerine gönderilmiş ve “Ekip Arkadaşımız Yapım Amirimiz 'Takiyi' kaybettik. Başımız Sağ olsun. Cenaze ile alakalı bilgilendirme yapılacaktır” paylaşımı yapılmıştı.

4 BÖLÜM SONRA FİNAL YAPACAK

Çok sevilen Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin setinde çıkan yangın ikinci yangın sonucu çok sevilen set amiri Serkan Sükyan'ın vefatı sarstı. OdaTv'nin haberine göre, İlk yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmeyen dizi,16'ıncı bölümde bitirilmesine karar verildi. Yaşanan üzücü olayların ardından dizinin 4 bölüm sonra final yapacağı öğrenildi.

(ODATV)