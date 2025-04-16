Volkan Konak’ın isteği yerine getirilecek!

Volkan Konak, 31 Mart'ta KKTC'de verdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Volkan Konak, vasiyeti üzerine, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.

Volkan Konak’ın, 29 Ekim 2019'da Cumhuriyet Bayramı’nda verdiği konseri sırasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten Antalya’ya bir karavan park yapılmasını istemişti.

Konser sırasında ilk kez bir isteği olduğunu aktaran Volkan Konak; "Geceyi karavanında geçirdim. Antalya’da profesyonel olarak bir karavan park rica ediyorum. Muhittin başkanım dünya şehriyiz. Karavancılık turizmi dünya da çok yaygın. Bize böyle köşede bir yerde, profesyonel anlamda bir karavan park. Ben akşam dolaştım, Kemer’e gittim, almadılar bizi içeriye, 'kapalı' dediler. Antalya’da karavan parkı olmalı, en baş müşterisi benim. Akşam ormanda yattım, yemin ediyorum. Açılışına geleceğim, hiçbir karşılık beklemeden, açılışını ben yapacağım. Karavan parkı için, ihtiyaç. Ben karavanda yaşıyorum, seviyorum. Karavan park muhteşem bir turizmdir" demişti.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, merhum sanatçının adını yaşatmak için bir karara imza attı. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi oy birliğiyle yakın zamanda Antalya Lara’da açılacak karavan parkına Volkan Konak isminin verilmesini oy birliği ile kabul edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Volkan Konak’ın çok önemli bir değer olduğunu belirterek; "Antalya’da Konyaaltı Belediye Başkanlığımım dönemi dâhil olmak üzere 7 defa konserimize gelmişti. 2019'da geldiği bir konserde Antalya’ya bir karavan park yapılmasını istemişti. Biz de gerekli çalışmaları yaparak bir değil ikinci karavan parkımızı yakın zamanda açacağız. Bu açılacak karavan parka rahmetli Volkan Konak’ın çok sevdiği karavan parkını adına yakışır bir şekilde yapacağız. Çok büyük bir sanatçıydı, kalbimizde yaşayacak. Bir kez deha sevenlerine ve Konak ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

(İHA)