Hafta sonu D-130’da ağaçlar budanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu D-130 karayolu kenarında bulunan ağaçlarda bakım ve onarım çalışması yapacak.

Büyükşehir belediyesince gerçekleştirilecek çalışmalar, kısıtlamaların olduğu hafta sonlarında yapılacak. İlk hafta 30 - 31 Ocak tarihlerinde yapılacak bakım ve budama çalışmaları Gölcük - Kandıra istikametinde gerçekleştirilecek. İkinci hafta sonu ise çalışmalar Kandıra - Gölcük istikametinde yapılacak. Çalışma süresince araç geçişine tek şeritten kontrollü bir şekilde verilecek.

