Hafta sonu sınav var mı? 18-19 Mart 2023 ne sınavı var? İşte hafta sonu yapılacak ÖSYM sınavları...

Hafta sonunun yaklaşması ile birlikte çok sayıda vatandaşın merak ettiği konulardan biri de bu hafta sonu okullarda sınav yapılıp yapılmayacağı oldu. Sınav hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. hafta sonu sınav yapılacak. 18 Mart’ta Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/3 İngilizce) var. İşte hafta sonu yapılacak e-YDS / 3 sınavı ile ilgili detaylar...

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu yani 18 Mart Cumartesi günü e-YDS 2023/3 İngilizce sınavı yapılacak.

e-YDS 2023/3 İngilizce'ye girecek kişilerin sınava ilişkin bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini ÖSYM'nin web sitesinden edinebilecekler.

E-YDS SINAV BELGESİ EKRANI

E-YDS 2023/3 SINAV BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

