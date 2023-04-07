Hafta sonu sınav var mı? 8-9 Nisan 2023 ne sınavı var? ÖSYM sınav takvimi

Hafta sonları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başta olmak üzere çok sayıda kurum sınavlarını gerçekleştiriyor. Sınavlara ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 8-9 Nisan 2023 ne sınavı var? İşte konu hakkında tüm detaylar...

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu, 9 Nisan 2023 Pazar günü ÖSYM takvimine göre 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) gerçekleştirilecek.

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

