EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Hafta sonu sınav var mı? 8-9 Nisan 2023 ne sınavı var? ÖSYM sınav takvimi

Hafta sonu sınav var mı? 8-9 Nisan 2023 ne sınavı var? ÖSYM sınav takvimi

07.04.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu sınav var mı, ne sınavı var gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM, MEB ve bazı kurumlar genellikle sınavlarını hafta gerçekleştiriyorlar. Okul çevresindeki kalabalığı görenler ise hangi sınavların olduğu merak ediyorlar. İşte ÖSYM sınav takvimi...

Hafta sonu sınav var mı? 8-9 Nisan 2023 ne sınavı var? ÖSYM sınav takvimi

Hafta sonları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başta olmak üzere çok sayıda kurum sınavlarını gerçekleştiriyor. Sınavlara ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 8-9 Nisan 2023 ne sınavı var? İşte konu hakkında tüm detaylar...

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu, 9 Nisan 2023 Pazar günü ÖSYM takvimine göre 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) gerçekleştirilecek.

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

sınav 2

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALES sınav giriş yerleri açıklandı!ALES sınav giriş yerleri açıklandı!
AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF sınavları online mı? AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF sınavları online mı?
Dertli eş anlamlısı nedir? Dertli eş anlamlısı nedir?

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Orta Asya'da kurulan Türk devletleri hangileridir?

Orta Asya'da kurulan Türk devletleri hangileridir?

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

Üniversitelerde hibrit eğitim başladı! Ara sınavlar...

Üniversitelerde hibrit eğitim başladı! Ara sınavlar...

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.