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Hafta sonu sınav var mı? ÖSYM tarafından 3-4 Aralık 2022'de yapılacak sınavlar

02.12.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu sınav var mı? Bilindiği üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sistem sınavları hafta sonları yapılıyor. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "hafta sonu hangi sınavlar var?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Peki, 3-4 Aralık'ta ne sınavı var? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Hafta sonu sınav var mı? ÖSYM tarafından 3-4 Aralık 2022'de yapılacak sınavlar

Bu hafta sonu (3 Aralık Cumartesi ile 4 Aralık Pazar) sınav olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlnan sınav takvimine göre sınavlar cumartesi ve pazar günü yapılıyor. İşte ÖSYM tarafından 3-4 Kasım 2022'de yapılacak sınavlar...

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Hafta sonu 2 sınav var.

İlki 3 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan e-YDS/13 İngilizce (Elektronik Yabancı Dil Sınavı)

Sınav 13.45'te başlayacak. Sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika verilecek.

Arabuluculuk sınavı ise 4 Aralık Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav süresi 90 dakika olarak açıklandı.

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