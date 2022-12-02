Hafta sonu sınav var mı? ÖSYM tarafından 3-4 Aralık 2022'de yapılacak sınavlar

Bu hafta sonu (3 Aralık Cumartesi ile 4 Aralık Pazar) sınav olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlnan sınav takvimine göre sınavlar cumartesi ve pazar günü yapılıyor. İşte ÖSYM tarafından 3-4 Kasım 2022'de yapılacak sınavlar...

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Hafta sonu 2 sınav var.

İlki 3 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan e-YDS/13 İngilizce (Elektronik Yabancı Dil Sınavı)

Sınav 13.45'te başlayacak. Sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika verilecek.

Arabuluculuk sınavı ise 4 Aralık Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav süresi 90 dakika olarak açıklandı.

