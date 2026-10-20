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Haftada 4 gün spor yapıyordu: Bir anda kalbi durdu! O hamle hayatını kurtardı

Sağlıklı yaşam için haftanın 4 günü spor yapan ve beslenmesine dikkat eden Chris Poole, koşu antrenmanı sırasında aniden yere yığıldı. Kalbi duran adamın hayatı, yanındaki koşucuların hızlı müdahalesi ve yakınlardaki defibrilatör sayesinde kurtuldu. Doktorlar, daha önce hiçbir belirti yaşamayan adamın kalp durmasına akut miyokarditin neden olduğunu belirledi.

Haftada 4 gün spor yapıyordu: Bir anda kalbi durdu! O hamle hayatını kurtardı
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere'de yaşayan 40 yaşındaki Chris Poole, düzenli olarak spor yapıyor, haftada 3-4 kez koşuyor ve bugüne kadar çok sayıda yarı maraton ile iki tam maratonu tamamlamıştı. Ancak kendisini sağlıklı ve formda hisseden adam, bir koşu antrenmanı sırasında aniden yere yığıldı. Kalbi duran Poole'un hayatı, koşu grubundaki arkadaşlarının hızlı müdahalesi sayesinde kurtuldu.

Haftada 4 gün spor yapıyordu: Bir anda kalbi durdu! O hamle hayatını kurtardı 1

KOŞU SIRASINDA ANİDEN YERE YIĞILDI

Redway Runners adlı koşu grubuyla antrenman yapan Poole, koşuya başlamayı beklediği sırada fenalaştı. Gruptaki koşu liderlerinden birinin kısa süre önce kalp masajı eğitimi almış olması, olay sırasında kritik rol oynadı. Koşu lideri hemen kalp masajına başlarken diğer grup üyeleri acil yardım ekiplerini aradı.

Bir başka koşucu ise yakındaki spor salonundan defibrilatör almak için harekete geçti. Kısa süre içinde olay yerine hava ve kara ambulansları ulaştı. Kalp masajı ve defibrilatörle yapılan müdahalenin ardından hayata döndürülen Poole, Oxford'daki John Radcliffe Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKLAŞIK 50 GÜN HASTANEDE KALDI

Hastaneye kaldırılan Poole, yaklaşık 50 gün boyunca tedavi gördü. Bu sürenin bir bölümünü tıbbi nedenlerle oluşturulan komada geçirdi.

Yaşadıklarını anlatan Poole, antrenmana başlamayı beklediği an ile hastanede gözlerini açtığı an arasında geçenleri hatırlamadığını söyledi. Hiçbir uyarı işareti veya ağrı hissetmediğini belirten 40 yaşındaki adam, başına gelenleri sonradan öğrenmenin kendisini korkuttuğunu ifade etti.

KALP DURMASININ NEDENİ BELLİ OLDU

Güvenlik mühendisi olarak çalışan Poole, olaydan kısa süre önce tatilden dönmüştü. Kendini yorgun hissettiği için koşu antrenmanına katılmamayı düşünüyordu. Ancak eşinin teşvikiyle antrenmana gitmeye karar verdi. Poole, bu kararın hayatını kurtaran gelişmelerden biri olduğuna inanıyor.

Haftada 4 gün spor yapıyordu: Bir anda kalbi durdu! O hamle hayatını kurtardı 2

Doktorlar, Poole'un kalbinin akut miyokardit nedeniyle durduğunu belirledi. Kalp kasının iltihaplanması olarak bilinen miyokardit, bazı durumlarda kalbin pompalama işlevini etkileyebiliyor ve ciddi ritim bozukluklarına yol açabiliyor.

Daha önce herhangi bir kalp rahatsızlığından haberi olmayan Poole'un kalbine, tehlikeli ritim bozukluklarına müdahale edebilmesi için implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) yerleştirildi. Adamın hayatı boyunca ilaç kullanması da gerekecek.

YENİDEN KOŞABİLMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Mart ayının sonunda evine dönen Poole'a yakın zamanda hafif tempolu yürüyüşler yapması için izin verildi. Daha önce haftada birkaç kez koşan adam, sporun hayatındaki yerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Koşmanın stresle başa çıkmasına, sosyalleşmesine ve kendisi gibi hissetmesine yardımcı olduğunu belirten Poole, koşamayacak olmanın kendisini zorladığını anlattı. Fiziksel ve psikolojik iyileşme sürecinin kolay geçmediğini söyleyen 40 yaşındaki adam, yaşadıklarının kendisini tanımlamasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Poole'un en büyük hedefi ise yeniden koşmaya başlamak ve bir gün maratonun başlangıç çizgisinde yer almak.

KALP MASAJI VE DEFİBRİLATÖR HAYAT KURTARIYOR

Yaşadıklarının ardından toplumda ilk yardım bilincinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Poole, spor salonları, iş yerleri ve diğer kuruluşlara defibrilatörlerini kayıt altına aldırmaları çağrısında bulundu. Ayrıca herkesin temel kalp masajı eğitimi almasının önemini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
spor Kalp‎ koşu
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