Haftalar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'de büyük kriz... Yıldız isimler meğer yumruk yumruğa birbirine girmiş! 'Takım 3'e bölünmüş'

Süper Lig'de son olarak 8. hafta maçları oynanırken, bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alırken topladığı 16 puanla 4. sırada yer alıyor.

Sarı-Lacivertliler şu ana kadarki tek mağlubiyetini kendi sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'a karşı alırken alınan bu mağlubiyet camiada büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişi henüz beklenen etkiyi yaratmazken, Sarı-Lacivertliler için son günlerde ağızları açık bırakan iddialar da gündemde.

DERBİ SONRASI YUMRUKLAR KONUŞMUŞ

Oda TV'nin haberine göre Fenerbahçe'de futbolcular 3 gruba bölünürken Galatasaray derbisinin ardından soyunma odasında yumruklaşmaya varan kavgalar yaşanmış.

TADIC İLE MAXIMIN BİRBİRİNE GİRMİŞ

Hürrem Elmasçı'nın kaleme aldığı köşe yazısında herkesi şaşkına çeviren iddialar ortaya atılırken derbinin ardından Sırp futbolcu Tadic'in Fransız oyuncu Maximin’in üzerine yürüdüğü ve bencil oynadığını söylemiş yaşanan gerilimi Fenerbahçeli futbolcuların yatıştırdığını aktardı.

'TAKIMDA GRUPLAŞMA VAR'

Takım içindeki gruplaşmadan da bahsedilen yazıda Yugoslav kökenli oyuncuların siyahi oyunculara karşı cephe aldığı, Türk oyuncuların da ayrı bir grup olduğu öne sürüldü.