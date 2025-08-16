Haftalardır konuşuluyordu, Galatasaray Ederson'a ilk resmi teklifi yaptı! Manchester City'den anında yanıt geldi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek ikide iki yapan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaptığı açıklamada, "Sane'den sonra önceliğimiz Osimhen imzası olmuştu. Onu da tamamladık. Şimdi de kaleci ve benim istediğim profilde bir savunma oyuncusu hedefimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

İLK RESMİ TEKLİF YAPILDI

Sarı-kırmızılılarda kaleci transferi için birçok isim gündeme gelse de öne çıkan aday Manchester City'den Ederson. Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Manchester City'ye ilk resmi teklifini yaptı.

İNGİLİZ DEVİNDEN YANIT

Galatasaray, Brezilyalı kaleci için 10 milyon euroluk teklifini sunarken Manchester City'nin daha yüksek bir bonservis ücreti talep ettiği belirtildi.

Öte yandan Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklayan Gianluigi Donnarumma'nın Manchester City'ye transfer olma fikrine açık olduğu ifade edildi. Ederson'un takımdan ayrılması halinde Donnarumma'nın Manchester ekibine transfer olabileceği aktarıldı.

GUARDIOLA NE DEMİŞTİ?

Guardiola konuyla ilgili, "Ederson gelip bana ayrılmak istediğini ya da teklifler olduğunu söylemedi. Buradaki tüm oyuncular bizim oyuncularımız ve onları istiyorum. Transfer dönemi kapanmadan önce ne olacağını kimse bilmiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Brezilyalı kalecinin şu anda ilk tercihi olduğunu belirten Guardiola, "Yeni sezonda 1 numaranız kim?" sorusuna, "Şu anda Ederson" yanıtını verdi. Guardiola, Ederson'un Wolverhampton karşısında oynayıp oynamayacağıyla ilgili soruyu ise, "Eğer hazır olursa oynayabilir." şeklinde yanıtladı.