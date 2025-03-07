Haftanın açılış maçında Bodrum FK evinde hata yapmadı! Tam 5 maçtır...

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Bodrum FK, Kasımpaşa'yı konuk etti. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona ererken Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golü, 73. dakikada Fredy kaydetti. Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 5 maça yükselten Bodrum FK, 27 puana ulaştı ve 15. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve 32 puanda kalan Kasımpaşa ise 11. sırada konumlandı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Bodrum FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.