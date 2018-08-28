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Haftanın kazananı Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.08.2018 11:39 | Son Güncelleme

Şampiyonluktaki en güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftanın en karlı takımı oldu.

Haftanın kazananı Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta, dün akşam oynanan Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı rakibini 6-0'lık skorla geçerek liderlik koltuğunun sahibi oldu. Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'ye 1-0, Beşiktaş'ın da sahasında Antalyaspor'a 3-2 kaybettiği bir haftayı galibiyetle kapatan Aslan, 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti. Cimbom, gelecek hafta zorlu Trabzon deplasmanından da puan ya da puanlarla dönerek milli takım arasına moralli gitmek istiyor.

Fenerbahçe bekleneni veremedi

Yeni bir yönetim ve teknik kadro ile lige başlayan Fenerbahçe'de işler beklenildiği gibi gitmiyor. Önemli futbolcuların takımdan ayrılması ve yerlerine henüz gerekli takviyelerin yapılmaması Teknik Direktör Cocu'yu kadro planlaması açısından zorluyor. 2018-2019 sezonuna Bursaspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, son olarak ise 3. hafta karşılaşmasında İzmir'de Göztepe'ye 1-0 kaybetti ve haftayı 3 puanla 11. sırada tamamladı. Kanarya, lige verilecek milli takım arasından önce sahasında oynayacağı Kayserispor'u yenerek moral depolamak istiyor.

Beşiktaş evinde kaybetti

Süper Lig'de haftanın şok yenilgisini ise evinde Antalyaspor'a 3-2 kaybeden Beşiktaş aldı. Mutlak favori çıktığı müsabakada isteneni sahaya yansıtamayan ve skor üretmekte zorlanan Kartal, ilk iki haftada elde ettiği galibiyetlere rağmen Antalya temsilcisi karşısında aldığı mağlubiyet sonucunda 6 puanda kaldı ve 3. haftayı 5. sırada tamamladı.

Ligin sürpriz takımı Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun flaş takımı Kasımpaşa oldu. Lige Rizespor deplasmanında başlayan Paşa, 2-0 geriye düştüğü mücadelede muhteşem bir geri dönüş yaparak maçı 3-2 kazanmasını bildi. 2. haftada evinde ligin güçlü takımlarından Medipol Başakşehir'i ağırlayan lacivert-beyazlılar, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında oynadığı etkili oyunla sahada 2-1 galip ayrıldı. Bu hafta da Sivasspor'a konuk olan İstanbul ekibi, rakibini 3-0'la geçerek Galatasaray'ın ardından 3'te 3 yapan ikinci takım oldu. Kasımpaşa'nın Senagalli futbolcusu Mbaye Diagne de 3 maçta attığı 5 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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