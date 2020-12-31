SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Haftanın MVP'si Wade Baldwin

Haftanın MVP'si Wade Baldwin

BASKETBOL HABERLERİ  | 31.12.2020 16:06 | Son Güncelleme

Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta maçlarının en değerli oyuncusu oldu.

Haftanın MVP'si Wade Baldwin

Almanya ekibi Bayern Münih'in ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Baldwin, Münih ekibinin İspanya temsilcisi Barcelona'yı 90-77 yendiği mücadelede 41 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Barcelona karşısında 29 sayı, 7 asist, 3 ribaunt, 2 top çalmalık performans sergileyen Baldwin, THY Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya geçit vermediAnadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya geçit vermedi
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu
Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum
Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum
Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!
Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!
Galatasaray'ın Diego Costa transferini böyle duyurdu!
Galatasaray'ın Diego Costa transferini böyle duyurdu!
Galatasaray'dan transfer bombası
Galatasaray'dan transfer bombası
Takım
O
Av
P
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!
Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!
''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haftanın MVP'si Wade Baldwin
Haftanın MVP'si Wade Baldwin
Bucks Heat'i 47 sayı farkla yendi
Bucks Heat'i 47 sayı farkla yendi
ÖZET | Anadolu Efes 85-72 Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya geçit vermedi
TOFAŞ, Hırvat basketbolcu Tomislav Zubcic'i transfer etti
TOFAŞ'tan yeni transfer
Houston Rockets'a James Harden müjdesi
Houston Rockets'a James Harden müjdesi
Haftanın en değerli oyuncusu Shane Larkin
Haftanın en değerli oyuncusu Larkin
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.