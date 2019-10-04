Venedik Fİlm Festivali'nden Altın Aslan ödülüyle dönen Joaquin Phoenix'in başrolünde oynadığı "Joker" nihayet sinemalarda. Son yılların en çok tartışılan yapımlarından biri olan Joker, başarısız bir komedyenin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Haftanın öne çıkan yerli yapımı ise Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut ve Gürgen Öz gibi isimlerin rol aldığı "Hareket Sekiz"; Rus mafya liderinin peşine düşen 3 polis memurunun etrafında dönen olayları anlatıyor. İyi seyirler!

Haftanın vizyon filmleri

Dert Bende Haftanın bir diğer yerli komedi filmi "Dert Bende"de Mert'in mutsuz bir evliliğe adım atmak üzere olduğunu düşünen bir grup gencin arkadaşlarını kaçırmaya karar vermeleriyle gelişen olayları konu ediniyor. Berat Özdoğan'ın yönettiği filmde Ümit Kantarcılar, Onur Dilber, Jessica May, Sermet Yeşil, Ahu Sungur ve Cihan Albayrak gibi isimler rol aldı.

Hareket Sekiz Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu ve Aykut Taşkın gibi isimlerin başrolünde oynadığı "Hareket Sekiz"; Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun etrafında dönen olayları anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı komedi türündeki film'in müzikleri Murat Başaran imzası taşıyor.

Joker Todd Phillips'in yönetmenliğini yaptığı; Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron, Shea Whigham, Frances Conroy ve Bryan Callen'in rol aldığı "Joker" izleyici ile buluşacak. Başrolünü Joaquin Phoenix'in üstlendiği film, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in, zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla bir "Joker" karakterine dönüşümünü konu ediniyor. Yönetmen Todd Phillips'in senaryosunu Scott Silver ile birlikte kaleme aldığı film; kalabalıklar içinde bile her an yalnız olan ve bağ kurma arayışında olan bir adamın; çevresindeki herkesle gitgide nasıl uyumsuz hale geldiğini gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Keşfedilmemiş Çocuklar Bülent Terzioğlu ve Korkmaz Yalınkılıç'ın birlikte yönettiği "Keşfedilmemiş Çocuklar", aileleri tarafından terk edilmiş ve yuvada kalan, türlü yeteneklere sahip bir grup çocuğun hikayesini odağına alıyor. Efe Ekemen, Egemen Mustafa Almacı, Mert Erdoğdu ve Ayşenaz Aydoğmuş'un rol aldığı dram türündeki filmin senaryosu Murat Ünalan'a ait.

Kral Şakir Korsanlar Diyarı 2018 yapımı "Kral Şakir Oyun Zamanı"nın devam filmi "Kral Şakir Korsanlar Diyarı", bir maceraları sırasında gizemli bir küreye hapsolan Kral Şakir ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay yaptı.

Kuşatma 7 Uyuyanlar Utku Uçar'ın yönettiği "Kuşatma 7 Uyuyanlar"ın oyuncu kadrosunda Ahmet Şafak, Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Çağatay Akman gibi isimler yer alıyor. Ahmet Şafak'ın senaryosunu yazdığı film; Amerikalı "Blackwater" subayı Falcon'un Kerkük'e gelmesi üzerine, özel bir Türk birliğinin bölgedeki kaos baronlarının komplosuna karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.