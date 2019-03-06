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Hagi'nin, Anderlecht ile görüştüğü iddia edildi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.03.2019 20:55 | Son Güncelleme

Şu sıralarda Romanya Ligi takımlarından Vitorul kulübünü çalıştıran Gheorghe Hagi'nin, Anderlecht kulübü ile görüşmek için Belçika'ya gitmesi ve görüşmelerde bulunması kafaları karıştırdı.

Hagi'nin, Anderlecht ile görüştüğü iddia edildi

MYNET.COM| Romanya Ligi'nde Vitorul kulübünün teknik direktörlüğünü yapan Gheorghe Hagi, Belçika kulübü Anderlecht'i ziyaret etti. Belçika'ya giderek Anderlecht kulüp binası gezen Rumen futbol adamı, Anderlecht yöneticisi David Steegen ile bir araya geldi. David Steegen, efsane futbol adamı ile olan fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşırken, fotoğrafın altına ' Bugün bir futbol aklının günü. Romanya'nın Maradonası'nı dinledim' notunu düştü.

hagi insta

Bu ziyaretin Hagi'nin sahibi olduğu futbol okulları için bir görüş alışverişi amacıyla olduğu düşünülürken, Rumen basınından çok konuşulacak bir iddia orta atıldı. Rumen basını, bu ziyaretin 'masum' bir ziyaret olmadığını ve Hagi'nin bu ziyaretinin ardında iki sebep bulunabileceğini söyledi. Birinci sebep olarak; Hagi'nin Vitorul kulübünde top koşturan oğlu Ianis Hagi'nin Anderlecht'e transfer olması ve Hagi'nin bu konuda bir takım görüşmelerde bulunmak için Belçika ekibini ziyaret ettiği gösteriliyor. Rumen medyası bu ziyaretin ikinci sebebi olarak da Hagi'nin büyük bir takımı çalıştırmak istemesi ve Belçika Ligi'nde kötü günler geçiren Anderlecht ile teknik direktörlük konusunda görüştüğünü gösteriyor.

Anderlecht, Belçika Ligi'nde 45 puanla 6. sırada yer alıyor ve bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.


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