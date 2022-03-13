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Hailey Baldwin felç belirtileri gösterdi! Hastaneye kaldırıldı

13.03.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Bieber ile evli olan ünlü model Hailey Baldwin kahvaltı esnasında felç benzeri belirtiler gösterince acil olarak hastaneye kaldırıldı. Hailey Baldwin daha sonra hastalığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Hailey Baldwin felç belirtileri gösterdi! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü model Hailey Baldwin hastanelik oldu. Ünlü model, California’nın tatil bölgesi Palm Springs’te hastaneye kaldırıldı.

25 yaşındaki Amerikalı model, perşembe günü eşi Justin Bieber ile kahvaltı ederken rahatsızlandığını ve acile kaldırıldığını söyledi. Instagram’ından açıklama yapan Bieber, “Perşembe sabahı eşimle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler oluşmaya başladı ve acilen hastaneye ulaştırıldım” dedi.

Ekran Alıntısı

"BEYNİMDE KAN PIHTISI OLUŞMUŞ"

“Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim” diyen Bieber, “Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim” mesajını yazdı.

fhh


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Hailey Baldwin
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